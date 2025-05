Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, è pronto a mettere sul piatto una importante campagna acquisti per convincere Antonio Conte a restare anche la prossima stagione.

Le sirene della Juventus ci sono, così come la volontà, un giorno, di tornare a casa per Antonio Conte. Ma non è detto che quel giorno sia così vicino come i tifosi bianconeri sognano e quelli napoletani temono. Ecco perché Aurelio De Laurentiis farà di tutto per provare a trattenere il tecnico salentino ancora almeno per un’altra stagione. E, ovviamente, la carta più importante a sua disposizione è un calciomercato molto simile a quello della scorsa estate e del tutto diverso da quello di gennaio.

E’ innegabile, infatti, che la cessione di Kvaratskhelia abbia potuto incrinare la fiducia di un allenatore che è stato assoluto protagonista di una cavalcata conclusasi con lo scudetto che lui stesso vorrebbe difendere, ma alle giuste condizioni.

E allora sono già pronti i primi nomi sulla lista del patron azzurro: Kevin De Bruyne e Jonathan David, sono qualcosa in più di un sogno di inizio estate. Il belga avrebbe addirittura già visitato la città e scelto dove andare a vivere. Il canadese sarebbe pronto a convincersi di fronte a un importante contratto, che consentirebbe al Napoli di bruciare anche la concorrenza di Juventus e Inter. Dal Lille si lavora anche per prendere Edon Zhegrova, 26nne esterno destro kosovaro, amico di Rrahmani. Mentre in difesa sembra tutto fatto per il 20enne Marianucci dell’Empoli.

Basterà per trattenere Conte almeno un’altra stagione, in cui difendere insieme quel tricolore sul petto, e tornare fianco a fianco nell’Europa che conta?