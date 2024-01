Lazio, i convocati per la Supercoppa Italiana: c’è Castellanos

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa Italiana. Primo impegno il 19 gennaio contro l’Inter. Eventuale finale prevista per lunedì 22 gennaio. Aggregati al gruppo i giovani Renzetti, Sardo, Ruggeri e Sana Fernandes. Presente nell’elenco dei convocati anche il Taty Castellanos, alle prese con una lieve lesione muscolare. Non si esclude quindi un recupero lampo.

I convocati

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti, Sepe

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Sardo, Vecino

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni