Discriminazione razziale e religiosa: Galtier e suo figlio in stato di fermo a Nizza

Christophe Galtier, allenatore del Paris Saint Germain, si trova da stamane in stato di fermo assieme al figlio adottivo John. Lo riporta “Nice Matin”, confermato anche da fonti di polizia all’Afp. Il tecnico sarebbe stato interrogato dalla polizia giudiziaria di Nizza che sta indagando su presunti fatti di “discriminazione sul lavoro basata sull’appartenenza a una presunta razza o religione”. Il caso era esploso lo scorso aprile quando i media francesi avevano riportato una frase rivolta da Galtier, all’epoca allenatore del Nizza, al direttore sportivo Fournier nell’agosto 2021 (“Dobbiamo tenere in conto la nostra realtà, non possiamo avere una squadra con così tanti giocatori di colore e tanti musulmani”). Galtier si era detto “profondamente scioccato” dalle accuse, annunciando che avrebbe sporto denuncia per diffamazione: “Sono figlio dei quartieri popolari, cresciuto nella diversità, nei valori della condivisione e del rispetto per gli altri, chiunque essi siano. Tutta la mia vita, di uomo, di calciatore o di allenatore, è stata improntata alla condivisione e al rispetto per gli altri. Non posso permettere che il mio nome e quello della mia famiglia vengano diffamati in questo modo”.