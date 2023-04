Lotta, Europei 2023: medaglia di bronzo per Emanuela Liuzzi

Seconda medaglia azzurra agli Europei di Lotta 2023. Conquista il bronzo Emanuela Liuzzi (50 kg) , già argento agli Europei U23 di quest’anno a Budapest. La giovane Liuzzi ha conquistato ieri la finalina grazie alla vittoria sulla macedone Ryabovolova. Oggi la sua avversaria, la bulgara Milena Selishka, non si è presentata sulla materassina a causa di un infortunio alla spalla assegnando a Liuzzi il bronzo continentale. Inoltre, tra le ultime due ragazze impegnate nei turni eliminatori, Dalma Caneva ha conquistato la finale per il bronzo da disputare domani contro l’israeliana Ilana Kratysh. Caneva, nei 72 kg, era partita dai quarti di finale contro la polacca Patrycja Sperka impenondosi con un secco 5-0. In semifinale, invece, la forte turca Cavusoglu Tosun ha avuto la meglio, mandando l’azzurra a gareggiare per il terzo gradino del podio. Domani, oltre alla finale di Caneva, ci saranno anche i primi lottatori della greco romana all’esordio in questi Europei: Jacopo Sandron, Luca Dariozzi, Mirco Minguzzi e Danila Sotnikov.