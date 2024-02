Napoli-Genoa, rivedi la conferenza stampa di Walter Mazzarri (VIDEO)

di Giorgio Billone 6

Rivedi la conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Genoa, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico livornese, dinnanzi ai cronisti riuniti al Konami Center, ha parlato del suo futuro, della difficile rimonta Champions e dei singoli, a cominciare dalle condizioni di Osimhen, di seguito ecco allora il video con tutte le sue parole in vista di una partita complicatissima come quella contro il Grifone.