Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada 2024: Maldini quarto nella pistola 10 metri

Si ferma a un passo dal podio Federico Nilo Maldini nella gara della pistola 10m ad aria compressa nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno in corso a Granada. L’azzurro, che era entrato in finale con il settimo punteggio delle qualificazioni, è quarto con il suo score di 200.4. La vittoria è andata allo slovacco Tuzinsky con 244.2, in grado di superare il lettone Strautmanis e il turco Selimadze. Ottava posizione per l’altro nostra portacolori che era riuscito a guadagnarsi la finale, ovvero Paolo Monna, che nell’atto conclusivo è subito stato eliminato dopo le prime due serie di tiro.