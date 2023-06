Napoli, gelo Giuntoli-De Laurentiis: assente alla conferenza di Garcia

Un’assenza e un silenzio che fanno rumore. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo in carica del Napoli, non ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Rudi Garcia nella splendida cornice della Reggia di Capodimonte. Ma soprattutto, nel corso della conferenza non c’è mai stato un riferimento ad uno degli artefici dello Scudetto (anche se Rudi Garcia ha fatto i complimenti all’area sportiva in generale per la stagione). Segno del gelo tra le parti e un altro indizio su una possibile separazione anticipata rispetto alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2024. È possibile che nella prossima settimana si verifichi l’incontro tra De Laurentiis e Giuntoli, accostato da tempo ormai alla Juventus, che cerca una figura sportiva su cui costruire il progetto di rilancio. Alla fine, potrebbe valere anche per il dirigente il discorso di De Laurentiis sulle ambizioni e le motivazioni: “Dopo uno Scudetto la sazietà può giocare un brutto scherzo”. Vale per gli allenatori (il discorso partiva dal ringraziamento a Spalletti), ma probabilmente anche per i direttori sportivi.