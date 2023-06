Formazioni ufficiali Inghilterra-Macedonia del Nord, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Macedonia del Nord, sfida valida come quarta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Gli inglesi puntano la quarta vittoria in altrettante partite, ma la squadra avversaria – pur avendo i suoi limiti – negli ultimi anni ha dimostrato di potersela spesso giocare anche contro formazioni più blasonate. Harry Kane finora ha segnato in tutte e tre le partite giocate in questo cammino di qualificazioni e proverà a proseguire la sua striscia positiva con la maglia dei tre leoni. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di lunedì 19 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI INGHILTERRA-MACEDONIA DEL NORD

INGHILTERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Alexander-Arnold, Rice, Henderson; Saka, Kane, Rashford.

MACEDONIA DEL NORD: Dimitrievski; Ristovski, Zajkov, Velkovski; Askovski, Elmas, Ademi, Bardhi, Alioski; Trajkovski, Nestorovski.