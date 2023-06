Insulti razzisti verso un giocatore della Nuova Zelanda: interrotta la gara con Qatar

Incredibile episodio di razzismo nell’amichevole tra Qatar e Nuova Zelanda, interrotta sul risultato di 0-1 (gol di Marko Stamenic). Secondo quanto riportato proprio dalla Federcalcio degli isolani, il calciatore Michael Boxall avrebbe subito abusi razzisti durante la prima metà della gara proprio da un giocatore del Qatar. Nulla è stato fatto però per la difesa del calciatore dall’arbitro austriaco Manuel Schüttengruber e, per questo, la Nuova Zelanda ha deciso di non ritornare in campo per il secondo tempo dopo l’intervallo.

QATAR-NUOVA ZELANDA INTERROTTA: COSA SUCCEDE PER LE SCOMMESSE?