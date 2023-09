Napoli, Gazzetta: “Osimhen si è scusato con Garcia, non verrà multato”

In casa Napoli sembra rientrato il caso Osimhen. L’attaccante nigeriano infatti si è scusato con il tecnico Rudi Garcia per il suo sfogo nel momento della sostituzione a Bologna. Durante l’uscita dal campo infatti il capocannoniere dello scorso campionato ha sbottato contro l’allenatore, non accettando il cambio e facendo notare con veemenza la sua volontà di proseguire la partita. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società considera risolta la questione e non ci sarebbe la volontà di multare il giocatore.

Resta da capire ora come reagirà la squadra, che nelle ultime 3 gare di campionato ha ottenuto solamente 2 punti, oltre alla vittoria sofferta in casa del Braga in Champions League. I partenopei hanno bisogno di un Osimhen meno nervoso, che torni a vestire i panni di trascinatore e leader del gruppo azzurro, come lo è stato durante la passata stagione.