Serie A 2023/2024, giudice sportivo: ammenda di €5.000 a cinque squadre per non aver rispettato il minuto di silenzio

Il difensore del Genoa Aarón Martín è l’unico squalificato in vista del turno infrasettimanale della Serie A 2023/2024. Questo è quanto emerge dal comunicato del giudice sportivo al termine della quinta giornata del campionato. Diverse le società punite a causa dei comportamenti dei rispettivi tifosi. Tra queste, ci sono da segnalare le ammende di €5.000,00 nei confronti di Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Lazio e Udinese per non aver rispetto il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.