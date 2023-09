Monza, Palladino: “Abbiamo giocato con coraggio, dobbiamo continuare così”

Raffaele Palladino ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta per 3-0: “Abbiamo affrontato una squadra con valori tecnici e fisici impressionanti, costruita per obiettivi importanti e posizioni di classifica alte. Abbiamo giocato con coraggio, mi dispiace aver preso il secondo gol, poi è normale che sotto di due gol diventa complicato riprenderla. Comunque vanno dati grandi meriti all’Atalanta. Noi stiamo bene e dobbiamo continuare così”.

Il tecnico biancorosso ha poi proseguito: “Avendo perso Carlos Augusto è complicato andare a ritrovare quei gol da un’altra parte. Il compito mio è mettere la squadra nelle condizioni di poter fare il massimo anche sul piano realizzativo. Contro le grandi sappiamo che potremmo soffrire, ma il nostro obiettivo è andare in campo per giocare sempre. Faremo il possibile per raggiungere il prima possibile la salvezza”.