Barcellona, ufficiale la risoluzione del contratto di Umtiti: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, il Barcellona ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Samuel Umtiti per la risoluzione del contratto. Il difensore francese, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lecce, era legato ai blaugrana fino al 2025/2026. Di seguito la nota del club.

“L’FC Barcelona desidera esprimere la sua gratitudine a Umtiti e gli augura ogni fortuna e successo per il futuro. Umtiti ha vissuto una stagione senza infortuni in Italia, dove sembra aver ritrovato il suo miglior livello sotto ogni aspetto. Dopo un ultimo periodo al Barça caratterizzato da una serie di problemi di forma fisica, ha giocato 25 partite con il Lecce.

È arrivato al Barcellona nel 2016 dall’Olympique Lione, dove fino ad allora aveva trascorso tutta la sua carriera. Nei suoi anni migliori, lui e Gerard Piqué formavano una coppia favolosa al centro della difesa blaugrana, ed erano entrambi titolari automatici.

Dopo essere diventato campione del mondo con la Francia nel 2018, gli infortuni hanno iniziato a interrompere i suoi meravigliosi progressi. Non era più una così regolare sul campo e alla fine è partito per l’Italia per avere più tempo di gioco.

Con due scudetti e tre coppe, Samuel Umtiti sta ora interrompendo completamente i legami con il Barça, ma porterà via ricordi affettuosi come quelli che il club avrà di lui“.