Napoli-Fiorentina, daspo per cinque tifosi: possesso di fumogeni e resistenza a pubblico ufficiale

La Questura di Napoli ha avviato la procedura finalizzata all’emissione del Daspo per cinque tifosi del Napoli di età compresa tra i 19 e i 31 anni. In occasione della partita Napoli-Fiorentina giocata ieri allo stadio Maradona, in 4 sono stati denunciati perché trovati in possesso di fumoni, mentre l’altra persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Inoltre, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 5 persone sia per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo che per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché trovate in possesso di droga.

Tra i sanzionati figurano anche due parcheggiatori abusivi. Gli agenti della Polizia municipale hanno poi rimosso 46 auto in divieto di sosta e sottoposto a sequestro amministrativo 15 vetture e due motoveicoli poiché privi di copertura assicurativa, contestando complessivamente 145 violazioni del Codice della Strada. Prosegue inoltre il contrasto dell’ambulantato abusivo: il personale della Polizia locale, con il supporto dei finanzieri del Comando provinciale di Napoli, ha sequestrato due furgoni adibiti alla vendita di generi alimentari, 2.500 bevande, 450 bottiglie di vetro e 2.034 gadget ed articoli vari poiché venduti sulla pubblica via senza la prescritta autorizzazione.