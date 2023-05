Euroderby Milan-Inter, premio speciale per due tifosi: vedranno la semifinale a casa di Cristian Brocchi

Una semifinale speciale a casa di chi l’euroderby l’ha già giocato una volta in carriera. Due tifosi – uno rossonero e uno nerazzurro – assisteranno alla partita tra Milan e Inter, match di andata della semifinale di Champions League, a casa di Cristian Brocchi. L’ex centrocampista ospiterà nella sua abitazione di Milano i due supporter, vincitori di un contest lanciato da Operazione Nostalgia (la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio) e il portale di intrattenimento Planetwin365.news. Brocchi scese in campo nelle semifinali del 2003 tra le fila dei rossoneri contribuendo alla conquista prima della finale e poi del titolo nella sfida decisiva contro la Juventus. Nell’appuntamento di mercoledì i due tifosi vivranno insieme a lui le emozioni della partita, che verranno condivise in diretta sulle pagine Instagram di Operazione Nostalgia e del portale. A partire dal 12 maggio sarà poi disponibile il video completo della serata per rivivere i momenti più belli del confronto. Un nuovo capitolo per il contest ‘nostalgico’: due tifosi hanno seguito Milan-Napoli a casa di Gianluca Zambrotta.