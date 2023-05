Psg: Messi torna ad allenarsi, sanzione ridotta dal club

In mattinata il Psg si è allenat0 dopo la vittoria in campionato contro il Troyes per 3-1. Si è rivisto Leo Messi, che è tornato ad allenarsi a quasi una settimana dalla sospensione del club parigino. Sanzione che quindi dovrebbe essere stata ridotta dal Psg probabilmente per le scuse dell’argentino sui social. La sospensione sarebbe dovuta finire fra 8 giorni, il 16 maggio.

⚽️🔛 Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023