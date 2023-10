Napoli-Fiorentina 1-3, Garcia: “Non siamo stati aggressivi, normale ci sia amarezza”

Rudi Garcia non nasconde la sua amarezza nel post-partita di Napoli-Fiorentina 1-3, posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico dei partenopei, ai microfoni di Dazn, spiega il suo punto di vista sulla partita: “Abbiamo commesso errori sia a livello difensivo che offensivo, è ovvio che adesso ci siano amarezza e frustrazione – spiega l’allenatore dei Campioni d’Italia in carica – Il primo gol non possiamo mai prenderlo così, anche il rigore non ci ha dato la spinta giusta.” Anche l’atteggiamento della squadra però non sembra aver convinto l’allenatore: “Non è normale perdere in casa e fare quattro falli in tutta la partita. Anche in fase difensiva non siamo stati aggressivi nel recupero palla.”

Garcia ha anche spiegato alcuni cambiamenti a livello tattico: “Ho messo le due punte alla fine per paura di perdere il centrocampo, la responsabilità per la sconfitta è mia. Non voglio colpevolizzare i giocatori, oggi abbiamo perso una grande occasione e già dal Verona dovremo tornare a vincere.”