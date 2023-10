Napoli-Fiorentina 1-3, Italiano: “Premiati dalla nostra personalità, godiamoci la sosta”

Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria della Fiorentina per 3-1 sul campo del Napoli, nel posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2023/2024. Un successo pesante quello dei viola, che salgono al terzo posto in classifica insieme alla Juventus prima della sosta. “Abbiamo avuto la personalità di fare il nostro gioco e girare la palla, poi con cinismo e fortuna siamo stati premiati – spiega il tecnico dei toscani – Sapevamo che avremmo dovuto soffrire in alcuni momenti, avevamo studiato a fondo la partita del Napoli con il Real Madrid. Tutti hanno dato l’anima, adesso ci godiamo la sosta molto meglio rispetto alla precedente visto che i 15 giorni dopo la sconfitta con l’Inter sono stati tremendi.”

A livello dei singoli, parole al miele per Martinez Quarta: “Sono contento abbia ritrovato la nazionale, è un difensore atipico per le qualità tecniche che ha. Spesso ci fa guadagnare venti metri, se trova continuità può fare davvero bene.” Su Bonaventura invece: “Non potevo fare a meno di lui oggi, la sua capacità di smarcarsi è stata fondamentale. Ma anche Arthur stasera ha fatto molto bene su Lobotka.”