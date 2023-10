Montpellier, parla il presidente: “Spero che il portiere del Clermont stia bene, deluso dai nostri tifosi”

Il presidente del Montpellier ha commentato l’episodio che ha visto i tifosi dei delle squadra di casa tirare un fumogeno addosso al portiere del Clermont sul 4-2 per il Montpellier a pochi minuti dalla fine del match: “Provo disgusto e tanta tristezza nei confronti dei miei tifosi. Eravamo in vantaggio 4-2 a cinque minuti dalla fine della partita. Spero che il portiere del Clermont stia bene, non ho visto le immagini ma spero che torni a casa in buone condizioni. Abbiamo giocato un grande match in dieci uomini”