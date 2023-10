Napoli-Fiorentina 1-3, Di Lorenzo: “Obiettivo lottare per la Champions, giocato contro una squadra forte”

“Sicuramente l’obiettivo è stare lì davanti con le altre e lottare per il campionato fino alla fine. Stasera è stata una brutta sconfitta in casa e la Fiorentina ha giocato meglio. Dobbiamo accettare tutto questo, sapendo che dobbiamo fare di più. Dispiace per la sconfitta, andare alla sosta così non è bello. Dobbiamo lavorare e guardare subito avanti“. Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina. “Non mi piace parlare di fame. Alle prime partite non fatte bene non bisogna tirare fuori questa cosa della fame. Abbiamo trovato di fronte una squadra brava a palleggiare e ad occupare gli spazi. In tanti frangenti della gara abbiamo sofferto. Dispiace per la sosta e per il fatto di non poter lavorare tutti insieme. Non possiamo fare queste partite qui in casa e davanti ai nostri tifosi”.