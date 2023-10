Genoa-Milan, Rocchi: “Al Var la certezza del tocco di mano di Pulisic non c’è stata”

“A noi la cosa che ci interessa in questi casi è che se abbiamo la certezza televisiva andiamo ad intervenire, se la certezza non è nelle immagini si lascia la decisione del campo. Mi rendo conto, visto che non sono nato ieri, che è una decisione che lascia dubbi come li ha lasciati noi. L’importante è che chi opera al monitor cerchi la verità sino in fondo, ma se non si trova la verità al 100% deve lasciare la decisione del campo”. A dirlo è il designatore della Can, Gianluca Rocchi, parlando del gol di Pulisic in Genoa-Milan che è stato convalidato e non è stato ravveduto al Var un possibile fallo di mano del giocatore americano. “Precedente Milan-Udinese di Udogie? Anche questo fu un caso molto complesso e ricco di polemiche – ha proseguito Rocchi ad ‘Open Var’ su Dazn – ma è lo stesso ragionamento fatto ieri sera, esattamente uguale. Se non trovi la verità non puoi andare a sensazione”, ha concluso.