Napoli, fiocco rosa per Rudi Garcia: è nata Sofia. Gli auguri di De Laurentiis: “Evviva”

Fiocco rosa in casa Garcia. L’allenatore del Napoli è diventato papà per la quarta volta, la prima con la compagna Francesca Brienza, che ha dato alla luce la piccola Sofia. A comunicare la lieta notizia è stato il presidente del club campione d’Italia, Aurelio De Lautentiis, che su X ha fatto gli auguri a tutta la famiglia di Rudi Garcia: “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli gioiscono per la nascita di Sofia, figlia di Rudi Garcia e della compagna Francesca. Evviva!”.

