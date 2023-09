MotoGP, Aleix Espargarò a riposo per un colpo di frusta: “Ho molto dolore al collo”

Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di San Marino con il dodicesimo tempo e un colpo di frusta evidenziato dai controlli effettuati dopo la caduta. Un problema che richiederà riposo assoluto fino a domani. Prima delle FP2, in programma domani alle 10:10, il pilota si sottoporrà ad un controllo. “È stata una brutta caduta purtroppo, ho molto dolore al collo e non è stato certo il migliore inizio di weekend – ammette – Non ho avuto un buon feeling oggi, ho patito molto le vibrazioni che mi hanno impedito di essere preciso nella guida. Stavo spingendo per entrare in top-10 e raddrizzare la giornata ma non è bastato. Ora cercherò di riposarmi e recuperare per quanto possibile, farò di tutto per tornare in pista domattina”.