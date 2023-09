Milan, Ballo-Tourè: “Pensavo di rimanere, ma non si può rifiutare il Fulham”

“Non me lo aspettavo, pensavo che sarei rimasto al Milan”. A dirlo è Fodé Ballo-Touré, terzino di proprietà del club rossonero, in prestito al Fulham per una stagione. In un’intervista all’Evening Standard, il terzino rivela un retroscena di mercato: “All’ultimo minuto ho ricevuto una telefonata dal mio agente, che mi ha detto che il Fulham mi voleva. Non ho esitato. Ho detto di sì ed è successo molto velocemente. Sono in un club storico”. Poi aggiunge: “A mio avviso, non si può rifiutare il Fulham. Ho visto come hanno giocato la scorsa stagione ed è stato difficile per me rifiutare. Spero che la squadra faccia meglio della scorsa stagione. Sono un grande fan della Premier League. Ho seguito il Fulham nella scorsa stagione e hanno giocato un ottimo calcio. So che migliorerò qui”.