Napoli fermato dal Bologna, il record resta di Sarri: niente 91 punti per Spalletti

Il Napoli viene fermato al Dall’Ara di Bologna e questo vuol dire che la stagione da record della storia degli azzurri per quanto riguarda il numero di punti in un’annata, i 91 sotto la guida di Maurizio Sarri che però non bastarono per vincere uno scudetto andato poi alla Juventus, resta proprio quella del 2017/2018. Con il pareggio di oggi, infatti, la squadra di Spalletti, che dal canto suo ha però vinto il tricolore e ha dominato il campionato, si porta a quota 87 punti e al massimo, battendo all’ultima giornata la Sampdoria, potrà arrivare a 90, che è un bottino comunque eccezionale, ma non il migliore della storia del club.