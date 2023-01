Napoli, entourage Osimhen: “Serata speciale per Victor, è al settimo cielo”

Oma Akatugba, giornalista e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha descritto la serata vissuta ieri sera dal nigeriano, dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus. Queste le sue parole, a Radio Punto Nuovo: “Ieri è stata una serata assolutamente magnifica. E per Victor, è stata anche una serata davvero speciale: la doppietta alla Juventus, uno dei club più prestigiosi della Serie A. Tutto questo conferma quanto questo ragazzo sia speciale, quanto stia diventando forte in questa squadra. Victor sta attraversando un momento di forma magico, così come tutta la squadra. Sembra che il Napoli stia ripetendo quanto successo nel 1987, quando vinse lo Scudetto con Maradona. Questo è quello che vuole fare e raggiungere Victor con i suoi compagni”.

Poi aggiunge: “Ora è al settimo cielo perché sa che i suoi gol hanno fatto esplodere di gioia i tifosi e i cittadini napoletani. È totalmente dedicato a questo obiettivo, tutti speriamo e confidiamo che possa continuare così, sia lui che la squadra. Con Kvaratskhelia si è creata una partenership davvero magica, può essere la vera chiave per la vittoria del titolo in casa Napoli”.