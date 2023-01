Napoli-Juventus, scattate diverse denunce e sanzioni: procedura di daspo per tre persone

Spettacolo sul campo in Napoli-Juventus, ma anche tanti controlli da parte della Polizia dentro e fuori lo stadio. Durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio sono stati sanzionate sei persone per essersi presentate allo stadio senza biglietto, un’altra per tentativo di scavalcamento e 12 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente. Per altre tre persone è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo. Una denunciata per porto di armi ed oggetti atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltello, una per aver lanciato delle uova all’indirizzo dell’autobus della squadra ospite e l’ultima per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive.