Real Madrid, Ancelotti: “Ronaldo è motivato, credo abbia preso la decisione migliore”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato delle sue sensazioni alla viglia della finale di Supercoppa spagnola, prevista domani a Riyadh contro il Barcellona. Queste le parole dell’allenatore italiano: “Tutti i trofei sono importanti perchè danno motivazione, fiducia, portano una buona atmosfera. Ci proveremo, abbiamo lottato per arrivare a partite così. Non abbiamo la pancia piena, parliamo di giocatori che hanno iniziato a vincere nel 2013, non sono sazi e mai lo saranno. Hanno una qualità mentale altissima, siamo in un club molto esigente e niente fa pensare che ci accontentiamo. Pensiamo solo a lottare in tutte le competizioni e in tutte le partite. È quello che dobbiamo fare, andare passo per passo”.

Sulle condizioni fisiche di Benzema, aggiunge: “È a disposizione, ci ha aiutato nella prima parte di stagione e lo farà anche nella seconda”. Infine una battuta su Cristiano Ronaldo: “E’ motivato da quello che lo aspetta, credo abbia preso la decisione migliore”.