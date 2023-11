Problema per Alex Meret nel riscaldamento di Napoli-Empoli. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il numero uno partenopeo dà forfait per un problema muscolare al polpaccio. Al suo posto dunque giocherà Pierluigi Gollini. Meret non va neanche in panchina.