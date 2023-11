Nba, Kelly Oubre investito: dimesso dall’ospedale, ma starà fuori a lungo

Grossa paura per Kelly Oubre. Il 27enne dei Philadelphia 76ers è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada ed è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove è stato dimesso dopo alcune ore. Il giocatore dovrà stare fuori per un lungo periodo, ma secondo ESPN la sua stagione non dovrebbe essere già finita. Alcuni compagni di squadra e dirigenti si sono recati in ospedale. Stando a quanto emerge, l’auto che lo ha investito non si è fermata a soccorrerlo e le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto.