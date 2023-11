Milan, Gazzetta: Pioli non è a rischio, ma la società vuole chiarezza sui troppi infortuni

La prima parte di stagione del Milan non è stata indimenticabile, ma i risultati ancora non condannano Stefano Pioli. I rossoneri sono infatti in zona Europa in campionato e ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi in Champions League. Sicuramente le difficoltà non mancano ed il ciclo del tecnico dello scudetto del 2021 sembra essere giunto al termine, ma per il momento la panchina non sembra essere in bilico. Ciò che la società proprio non digerisce sono però i troppi infortuni. A sottolinearlo è La Gazzetta dello Sport, che ricorda come il Milan abbia subito addirittura 24 infortuni in 4 mesi (compresi quelli di Calabria e Leao contro il Lecce). Un aspetto su cui la dirigenza non può sorvolare, anzi sul quale vuole vederci chiaro. Con ogni probabilità sarà proprio questo uno dei temi affrontati dall’ad Giorgio Furlani e dal responsabile del mercato Geoffrey Monacada nell’imminente colloquio con Pioli.