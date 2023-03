Roma, Mourinho in procura federale per l’udienza sul caso Serra

E’ in corso in questi minuti l’audizione di Josè Mourinho da parte del procuratore Giuseppe Chinè, dopo l’inchiesta aperta dalla stessa procura federale in seguito alle accuse mosse dall’allenatore giallorosso verso il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma. Mourinho, arrivato poco prima delle 18.00, è stato accompagnato nella sede della procura di Via Campania dall’avvocato Antonio Conte e dal dirigente del club, Maurizio Lombardo.