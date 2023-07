F1 GP Belgio 2023, griglia di partenza sprint race: risultati qualifiche Shootout, pole Verstappen

La griglia di partenza della sprint race del GP del Belgio di Spa 2023 di F1: questi i risultati delle qualifiche Shootout in vista della gara sprint in programma questo pomeriggio, sabato 29 luglio, alle 17.05, posticipata di 35 minuti a causa dello slittamento della stessa shootout a causa della pioggia. Chi conquisterà la pole position per la sprint race? Scopriamolo assieme.

Q1 – Qualifiche che scattano con oltre mezz’ora di ritardo per la tanta acqua caduta sul tracciato e poi, con una pista in continuo miglioramento, il miglior tempo lo fa registrare il solito Max Verstappen in 1’58″958. Sesto e settimo tempo per le due Ferrari di Carlo Sainz e Charles Leclerc. Fuori Tsunoda, Bottas, Magnussen, Zhou e Hulkenberg.

Q2 – Disastro Aston Martin con Stroll in pista con le gialle da asciutto, e ovviamente a muro a metà giro. Così va fuori dal Q3 anche il compagno Fernando Alonso, esclusi anche Daniel Ricciardo e le due Williams di Albon e Sargeant. Il miglior tempo va ancora a Verstappen.

Q3 – Verstappen perfetto, si prende la pole riuscendo a non prendere bandiera per due secondi riuscendo così ad avere lui l’ultima parola. Piastri show, in prima fila, poi le due Ferrari con Sainz davanti a Leclerc, pasticcio clamoroso delle due Mercedes che si ostacolano a vicenda.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

SECONDA FILA

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5. Lando Norris (McLaren)

6. Pierre Gasly (Alpine)

QUARTA FILA

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Sergio Perez (Red Bull)

QUINTA FILA

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. George Russell (Mercedes)

SESTA FILA

11. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

12. Alexander Albon (Williams)

SETTIMA FILA

13. Logan Sargeant (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

OTTAVA FINALE

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

NONA FILA

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

18. Kevin Magnussen (Haas)

DECIMA FILA

19. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20. Nico Hulkenberg (Haas)