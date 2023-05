Napoli, De Laurentiis a un tifoso: “Vincerei la Champions ogni anno, ma mica scendo io in campo”

“Con me dovete sempre stare sereni, ma si può sempre migliorare. Vincere la Champions? Io la vincerei sempre, ogni anno. Ma mica scendo io in campo!”. Dopo la cena con Luciano Spalletti, è il solito vulcanico Aurelio De Laurentiis quello che risponde alle domande dei tifosi raccolti fuori dal ristorante in cui si è consumata una prima festa scudetto tra allenatore e presidente del Napoli campione d’Italia.