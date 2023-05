Los Angeles Lakers-Golden State Warriors gara-6 stanotte in tv: canale, orario, streaming playoff Nba

Tutto pronto per Los Angeles Lakers-Golden State Warriors. La serie della semifinale di Conference al momento vede in vantaggio LeBron e compagni sul 3-2 e gara-6 è in programma alle 04:00 della notte tra venerdì 12 e sabato 13 maggio. Da valutare le condizioni di Anthony Davis, dopo il colpo alla testa di gara-5, ma Darvin Ham si è detto ottimista per un suo recupero. Diretta su Sky Sport NBA con il commento originale, ma sono anche previste delle repliche per sabato 13 maggio con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.