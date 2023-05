Internazionali d’Italia 2023, Djokovic: “Mourinho tra i più grandi del calcio”

“Ci siamo incontrati molte volte in passato. Mi era già venuto a trovare a Londra alle Atp Finals quando allenava lì. È un grande fan di tennis e ovviamente uno dei più grandi allenatori di calcio che abbiamo non solo oggi ma nella storia”. Queste le parole di Novak Djokovic ha commentato l’incontro con Mourinho agli Internazionali. “Sono davvero onorato che venga a vedere i miei match, è veramente una persona molto carina e lo è sempre stato con me e con il mio team Spero di rendergli il favore e andare a guardare una delle sue partite perché non penso di averlo mai fatto: anzi, forse a Madrid quando era allenatore del Real Madrid, un paio di volte”.