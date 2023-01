Napoli-Cremonese, clamoroso finale: gol del pareggio di Felix Afena-Gyan (VIDEO)

di Giorgio Billone 41

Incredibile al Maradona per il gol del 2-2 da parte di Felix Afena-Gyan in Napoli-Cremonese. Cross di Zanimacchia e gran colpo di testa all’angolino dell’ex Roma, che a quattro minuti dalla fine rimette tutto in parità nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Gelato il Maradona, nulla lasciava presagire al possibile pareggio, anche se non vi erano state troppe occasioni dei lombardi.