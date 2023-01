Copa del Rey 2022/23: Real Sociedad ai quarti di finale, passa anche il Siviglia

Questa sera sono andati in scena i primi due degli otto match di ottavi di finale della Copa del Rey 2022/23. In primo luogo la Real Sociedad ha passato il turno, battendo di misura il Mallorca. La rete decisiva è stata realizzata da Robert Navarro al 5′, che ha permesso ai suoi di approdare ai quarti di finale. Successivamente il Siviglia ha conquistato la qualificazione ai quarti, vincendo in trasferta per 0-1. In questo caso il gol decisivo è stato segnato da Ivan Rakitic al 48′.