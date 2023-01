Milan, Vieri: “Periodi negativi fanno parte del calcio, Pioli tecnico intelligente”

L’ex calciatore, Christian Vieri, si è espresso in merito al momento difficile che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli. Queste le sue parole, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport: “Non è tutto da buttare, i momenti difficili fanno parte del calcio. Il gruppo rossonero ha valori importanti ed è guidato da un tecnico intelligente come Pioli. Sono convinto come l’allenatore abbia già puntato e focalizzato l’attenzione dei calciatori ai prossimi impegni”.