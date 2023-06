Napoli, Corriere dello Sport: idea Mancini per sostituire Spalletti, contatti tra le parti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il post-Spalletti il Napoli starebbe pensando a Roberto Mancini. Il ct dell’Italia avrebbe già ricevuto una telefonata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che valuta dunque anche questo profilo per la panchina partenopea. Non è chiaro se le intenzioni di Mancini siano quelle di tornare ad allenare un club: fatto sta che prima di lasciare la Nazionale dovrebbe pensarci a fondo e soprattutto confrontarsi anche con i vertici azzurri. Qualora questa pista non si concretizzasse, è possibile che il Napoli tenti l’affondo per Vincenzo Italiano, attualmente in pole. Sullo sfondo tanti altri nomi come Thiago Motta e Conceicao.