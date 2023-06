Pentathlon Moderno, World Cup 2023: Cicinelli ottavo nella finale di Ankara

Si è disputata in notturna la finale maschile ad Ankara, valevole per la World Cup 2023 di Pentathlon Moderno, inizialmente posticipata per maltempo. Per i colori azzurri è arrivato un ottavo posto firmato da Matteo Cicinelli, che ha disputato una prova molto positiva e ha chiuso tra i primi 10 con 1462 punti. Il pass olimpico è andato invece all’egiziano Mohanad Shaban, capace di superare proprio nel finale il campione olimpico Joseph Choong (1494), scivolato a un passo dalla fina per via del terreno bagnato dalla pioggia. A completare il podio invece il messicano Emiliano Hernandez (1476).

“Sono soddisfatto del risultato vista la complessità della gara, peccato per la prova di tiro che l’ha sporcato, altrimenti avrei davvero potuto sognare in grande. Quest’ottavo posto conferma comunque un’ottima crescita a livello tecnico e mentale” ha dichiarato a fine gara Cicinelli, capace di ottenere il suo miglior piazzamento in una finale di World Cup. Soddisfatto anche il Direttore Tecnico Andrea Valentini: “La prova di Matteo è stata molto buona: ha lottato a lungo alla pari con i più forti al mondo”. Il Pentathlon Moderno fa tappa ora a Cracovia (Polonia) dal 25 giugno al 1° luglio per i Giochi Europei.