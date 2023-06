Brescia, arrestati quattro tifosi per gli scontri nella gara con il Cosenza: sono ai domiciliari

Quattro tifosi del Brescia sono finiti ai domiciliari in attesa che il giudice convalidi gli arresti in differita firmati dal pm Carlotta Bernardini. I tifosi in questione sono stati infatti ritenuti tra i responsabili degli scontri nel match contro il Cosenza, costato la retrocessione in Serie C al Brescia dopo ben 38 anni. La Digos della Questura di Brescia sta continuando a ricostruire gli episodi di violenza avvenuti dentro e fuori il Rigamonti tramite i video e le immagini delle telecamere. Non sono pertanto da escludere ulteriori fermi nei prossimi giorni.