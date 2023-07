Piacenza, presentata iscrizione a Serie D. Si spera comunque nel ripescaggio in Serie C

Il Piacenza nella scorsa stagione è stata retrocessa dalla Serie C alla Serie D sul campo. Il club biancorosso ha attivato la procedura per l’iscrizione in Serie D, come attesterebbe il verdetto del campo. Tutto potrebbe portare ad un finale migliore per il Piacenza, che comporterebbe il ripescaggio in Serie C.

Il Piacenza con un comunicato ha ufficializzato di “avere presentato regolare domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D” e “inoltrato alla Figc domanda di ripescaggio in Serie C“. Il club, quindi, ha voluto attivare le procedure per la Serie D, nel contempo però la società spera di arrivare al ripescaggio in Serie C.