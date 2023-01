Napoli, Ciccio Graziani: “A giugno vedremo sfilare in città un pullman azzurro”

L’ex calciatore, Ciccio Graziani, ha espresso le sue sensazioni in merito alla possibile vincitrice del campionato di Serie A 2022/23. Queste le sue parole a Televomero, in cui dà per assoluto favorito il Napoli di Spalletti: “Il Napoli oggi rappresenta gioia e divertimento, gioca davvero bene e ha una forte identità. Mi domando chi potrà mai fermare la cavalcata trionfale della squadra di Spalletti. Per me a fine anno vedremo sfilare a Napoli il pullman con lo Scudetto, non ci sono alternative ad oggi”.