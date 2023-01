MOVIOLA – Napoli-Cremonese, espulso Sernicola: pestone brutto e involontario, decisione giusta?

Episodio da moviola in Napoli-Cremonese con l’espulsione da parte di Sernicola al minuto 100′. Nei supplementari la squadra di Ballardini finisce in dieci contro undici a causa del cartellino rosso sventolato da Maria Sole Ferrieri Caputi. Il motivo? Un pestone involontario ma al contempo molto brutto per la dinamica dell’esterno destro ai danni di Ndombele. La decisione, che è quella di ammonire il giocatore già gravato di un cartellino giallo, sembra quella giusta: non è un fallo meritevole di rosso, ma il giallo ci può stare per l’imprudenza.