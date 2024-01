Lega Serie A, nuova assemblea venerdì 26 gennaio: sarà presente Gravina

Nuova assemblea della Lega Serie A alle ore 11.45 in seconda convocazione fissata per venerdì 26 gennaio, con diversi punti all’ordine del giorno e in particolare spicca la presenza del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che informerà i venti club del massimo campionato circa le riforme dei tornei e del nostro calcio che verranno proposte in Federcalcio. Saranno discussi anche i diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti, i diritti AV 2024-2029; le licenze dati (territori nazionale e internazionali) e le licenze Betting streaming (territori internazionali) e Nav, infine spazio all’informativa generale e alle proposte di sponsorizzazione.