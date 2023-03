Napoli, Cannavaro: “Rrahmani sa fare tutto, Kim fortissimo fisicamente”

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli” dell’ottimo rendimento dei centrali del Napoli: “Rrahmani sa fare tutto, non eccelle in niente ma fa tutto bene. Io capitano azzurro? Ho sempre pensato che gli esempi fossero meglio delle parole, poi quando bisognava usare le parole le ho sempre usate con grande rispetto, specie per far capire come funzionava Napoli. Oggi il nemico del calciatore è il social, prima era un problema in meno. Ormai il giocatore va a briglia sciolta, si sa tutto di tutti. Questa è un’altra problematica degli allenatori moderni. Kim? La scuola dei difensori coreani è ottima, sono merce rara. Come concetto si avvicina molto al difensore italiano, concentrato per tutta la partita. Quando io e Fabio allenavamo in Cinea lui andò nella squadra del Pechino, era lo stesso giocatore ma con un po’ di relax in più. In Turchia ha capito meglio come funziona il calcio europeo, ora è il giocatore forte che vediamo. Lui non ha paura di nulla e ha un livello di attenzione altissimo. In generale è sempre meglio far giocare un difensore concentrato che uno bravo. Fisicamente poi i coreani sono delle macchine, vengono cresciuti con una concezione fisica pazzesca. Di Kim già in Cina se ne parlava fortemente, il nome girava già da un po’.

Cannavaro si è infine soffermato sullo scudetto che è sempre più vicino: “Il percorso di crescita della società è evidente, in quegli anni lì con poco ci siamo giocati tanto. Poi dopo abbiamo preso giocatori dal Real Madrid e non era cosa da poco. Ci siamo trovati a smantellare ma poi, nel momento inatteso, è venuta fuori una magia. In parte rivedo la squadra di Mazzarri ma forse c’è più spensieratezza e leggerezza, sia da parte dell’ambiente che della squadra. Ora c’è un mix perfetto per questi risultati. Io ho preso quella scia del calcio che ora si è un po’ persa, le cose sono cambiate”.