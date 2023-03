Inter, Lautaro Martinez tira e sbaglia il rigore. Ma Lukaku ha il 100%

Nel match tra Spezia e Inter, valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023, Lautaro Martinez ha sbagliato un calcio di rigore al 13′ del primo tempo. Quinto tiro dal dischetto sbagliato (11 su 16 realizzati) in nerazzurro per il centravanti argentino che si è preso il pallone nonostante in campo ci fosse anche Lukaku, che è 16 su 16 dagli 11 metri (aveva sbagliato un rigore poche giornate fa contro l’Udinese ma è stato fatto ribattere).