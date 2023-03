Spezia-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Spezia-Inter, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Picco si apre questo turno di campionato e i liguri, reduci da due pareggi con il nuovo allenatore, sfidano i nerazzurri che vogliono tornare a vincere in trasferta e al contempo dimostrare di non avere la testa alla Champions. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 10 marzo.

Spezia-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.