Milan, Pulisic: “La Serie A mi ha sorpreso, piena di partite difficili”

L’esterno del Milan, Christian Pulisic, ha raccontato a ESPN del suo arrivo in Serie A e del salto di qualità che ritiene di aver fatto: “Penso di essere cresciuto molto qui, non saprei dire bene come. Sono sorpreso di quanto siano difficili molte partite in questo campionato, penso che sia stato un grande test per me, penso che dipenda molto da questo, anche solo per aver avuto l’opportunità di giocare qui”.

L’americano, che domenica sera sarà titolare nella trasferta contro la Juventus del connazionale e amico McKennie, conclude spiegando cosa secondo lui lo abbia fatto maturare a livello calcistico: “Ho avuto molte possibilità di mostrare quello che posso fare e mi è stato dato spesso un ruolo creativo e molta libertà di azione. Questo ha avuto un ruolo molto importante nel farmi ritrovare la mia autostima”.